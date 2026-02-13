American Luberon Motors Week 4ème édition Parc de loisirs du plan d’eau de la Riaille Apt
American Luberon Motors Week 4ème édition Parc de loisirs du plan d’eau de la Riaille Apt samedi 18 juillet 2026.
Parc de loisirs du plan d’eau de la Riaille Avenue Fréderic Mistral Apt Vaucluse
Début : 2026-07-18 10:00:00
fin : 2026-07-19 18:00:00
2026-07-18 2026-07-19
Rassemblement américain sur 2 jours , concerts, spectacles, feux d’artifice, exposants etc…
Pour sa 4ème édition l’American Luberon Motors Week vous propose le samedi 18/07, 3 concerts live rock n’roll au parc de loisirs du plan d’eau.
Parc de loisirs du plan d’eau de la Riaille Avenue Fréderic Mistral Apt 84400 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 04 59 96 81 valerie.dupont@paysapt-luberon.fr
English :
American gathering over 2 days, concerts, shows, fireworks, exhibitors etc…
For its 4th edition, the American Luberon Motors Week offers 3 live rock’n’roll concerts on Saturday 18/07 at the Parc de loisirs du plan d’eau.
