American Luberon Motors Week 4ème édition Parc de loisirs du plan d’eau de la Riaille Apt

American Luberon Motors Week 4ème édition

Parc de loisirs du plan d’eau de la Riaille Avenue Fréderic Mistral Apt Vaucluse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18 10:00:00

fin : 2026-07-19 18:00:00

Date(s) :

2026-07-18 2026-07-19

Rassemblement américain sur 2 jours , concerts, spectacles, feux d’artifice, exposants etc…

Pour sa 4ème édition l’American Luberon Motors Week vous propose le samedi 18/07, 3 concerts live rock n’roll au parc de loisirs du plan d’eau.

.

Parc de loisirs du plan d’eau de la Riaille Avenue Fréderic Mistral Apt 84400 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 04 59 96 81 valerie.dupont@paysapt-luberon.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

American gathering over 2 days, concerts, shows, fireworks, exhibitors etc…

For its 4th edition, the American Luberon Motors Week offers 3 live rock’n’roll concerts on Saturday 18/07 at the Parc de loisirs du plan d’eau.

L’événement American Luberon Motors Week 4ème édition Apt a été mis à jour le 2026-02-13 par Office de Tourisme Intercommunal Pays d’Apt Luberon