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AGENDA · Lanton

American Show Esplanade de Cassy Lanton

vendredi 18 septembre 2026 · Esplanade de Cassy · Lanton

American Show Esplanade de Cassy Lanton

Informations pratiques

Début
vendredi 18 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Heure de début
19:00:00
Lieu
Esplanade de Cassy
Adresse
23 Rue du Port
Ville
33138 Lanton
Département
Gironde
Tarif
Gratuit

Lanton

American Show

Esplanade de Cassy 23 Rue du Port Lanton Gironde

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-18 19:00:00
fin : 2026-09-18 23:00:00

Date(s) :
2026-09-18 2026-09-19 2026-09-20

L’American Show se déroulera cette année au Port de Cassy du 18 Septembre au 20 Septembre 2026

Au programme Concerts et Show Bike

Entrée gratuite

Restauration et Buvette

Village exposants ( CB acceptée)

Contacts: 06 75 29 27 42 www.american-show33.fr   .

Esplanade de Cassy 23 Rue du Port Lanton 33138 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 75 29 27 42 

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English : American Show

L’événement American Show Lanton a été mis à jour le 2026-08-21 par Office de Tourisme Coeur du Bassin d’Arcachon

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