AGENDA · Lanton
Ateliers d’ Espagnol Lanton
mercredi 12 août 2026 · Lanton
Informations pratiques
Lanton
Ateliers d’ Espagnol
Lanton Gironde
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-12 17:00:00
fin : 2026-08-12 18:30:00
Date(s) :
2026-08-12
Ateliers d ‘ Espagnol sur la plage Suzette à partir de 17h .
Tous les niveaux sont les bienvenus .
Groupe de 8 personnes maximum .
Ateliers gratuits
Infos au 06 61 12 87 81 .
Lanton 33138 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 61 12 87 81
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English : Ateliers d’ Espagnol
L’événement Ateliers d’ Espagnol Lanton a été mis à jour le 2026-08-07 par Office de Tourisme Coeur du Bassin d’Arcachon
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