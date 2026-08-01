Informations pratiques

Lanton

Ateliers d’ Espagnol

Lanton Gironde

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-12 17:00:00

fin : 2026-08-12 18:30:00

Date(s) :

2026-08-12

Ateliers d ‘ Espagnol sur la plage Suzette à partir de 17h .

Tous les niveaux sont les bienvenus .

Groupe de 8 personnes maximum .

Ateliers gratuits

Infos au 06 61 12 87 81 .

Lanton 33138 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 61 12 87 81

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English : Ateliers d’ Espagnol

L’événement Ateliers d’ Espagnol Lanton a été mis à jour le 2026-08-07 par Office de Tourisme Coeur du Bassin d’Arcachon