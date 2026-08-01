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AGENDA · Lanton

Ateliers d’ Espagnol Lanton

mercredi 12 août 2026 · Lanton

Ateliers d’ Espagnol Lanton

Informations pratiques

Début
mercredi 12 août 2026
Fin
mercredi 12 août 2026
Heure de début
17:00:00
Ville
33138 Lanton
Département
Gironde
Tarif
Gratuit

Lanton

Ateliers d’ Espagnol

Lanton Gironde

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-12 17:00:00
fin : 2026-08-12 18:30:00

Date(s) :
2026-08-12

Ateliers d ‘ Espagnol sur la plage Suzette à partir de 17h .

Tous les niveaux sont les bienvenus .

Groupe de 8 personnes maximum .

Ateliers gratuits

Infos au 06 61 12 87 81   .

Lanton 33138 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 61 12 87 81 

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English : Ateliers d’ Espagnol

L’événement Ateliers d’ Espagnol Lanton a été mis à jour le 2026-08-07 par Office de Tourisme Coeur du Bassin d’Arcachon

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