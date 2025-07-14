Amir Sabra & Ata Khatab – Badke (remix) POLE-SUD, CDCN Strasbourg Strasbourg

Amir Sabra & Ata Khatab – Badke (remix) Mardi 19 mai 2026, 20h30 POLE-SUD, CDCN Strasbourg Bas-Rhin

Badke (2013) fut créé pour dix interprètes palestiniens par Koen Augustijnen, Rosalba Torres Guerrero et Hildegard De Vuyst. La pièce a connu un fort retentissement international et a été présenté à POLE-SUD. Au travers de ce spectacle, toute une génération de danseurs aujourd’hui actifs a été formée. Badke (remix) est désormais entre les mains de deux d’entre eux Amir Sabra et Ata Khatab, portés par l’urgence de partager leur métier à des plus jeunes et de montrer la vitalité d’une culture. Le dabke folklorique palestinien est accompagné par le mijwiz, musique envoûtante portée par un instrument à vent en bambou, et est dansé dans les mariages. Les chorégraphes nourrissent cette danse traditionnelle de la diversité d’autres disciplines comme le hip-hop, la capoeira ou le cirque, pour affirmer leur ouverture au monde contemporain. Remonter cette pièce dans un contexte politique violent, devient un acte de résistance nécessaire, collectif qui n’oublie pas la joie, énergie nécessaire à la vie. Danser, coûte que coûte.

