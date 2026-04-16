Amis entends-tu ? Cinéma de Charmoille Charmoille

Charmoille

Amis entends-tu ?

Cinéma de Charmoille 1 Rue du Conot Charmoille Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-13 20:00:00

fin : 2026-05-13

Date(s) :

2026-05-13

Dans le cadre du centenaire de la naissance du jeune résistant et très jeune combattant Henri FERTET, le Comité du Souvenir Français Sancey-Belleherbe vous invite à la projection du spectacle AMIS ENTENDS-TU .

Séance gratuite, tout public. .

Cinéma de Charmoille 1 Rue du Conot Charmoille 25380 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 84 08 14 41

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English : Amis entends-tu ?

L’événement Amis entends-tu ? Charmoille a été mis à jour le 2026-04-21 par COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS DE SANCEY BELLEHERBE