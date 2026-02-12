À la découverte des chauves-souris !

Charmoille Doubs

Début : 2026-07-03 19:00:00

fin : 2026-07-03 22:00:00

2026-07-03

Au programme projection d’un petit film sur la découverte des chauves-souris, puis sortie d’écoute et d’observation crépusculaire, et enfin retour en salle avec un petite conférence pour en savoir plus sur les chiroptères présents à Charmoille !

RDV à 19 h à Charmoille. Lieu exact de RDV précisé après inscription via groupelocal-sanceybelleherbe@lpo.fr ou au 06 76 55 00 30 (attention, places limitées). Fin d’animation prévue pour 22 h. .

Charmoille 25380 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 76 55 00 30 groupelocal-sanceybelleherbe@lpo.fr

