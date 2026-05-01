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Atelier culinaire L’Ecole buissonnière Charmoille

Atelier culinaire L’Ecole buissonnière Charmoille mercredi 27 mai 2026.

Lieu : L'Ecole buissonnière

Adresse : 17 rue des Terreaux

Ville : 25380 Charmoille

Département : Doubs

Début : mercredi 27 mai 2026

Fin : mercredi 27 mai 2026

Heure de début : 09:30:00

Tarif : 40 40 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Charmoille

Atelier culinaire

L’Ecole buissonnière 17 rue des Terreaux Charmoille Doubs

Tarif : 40 – 40 – EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-27 09:30:00
fin : 2026-05-27 11:30:00

Date(s) :
2026-05-27

Idées, préparation et dégustation d’un petit déjeuner sain autour des fruits.
Inscription obligatoire.   .

L’Ecole buissonnière 17 rue des Terreaux Charmoille 25380 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 37 00 15 92  nature-et-envie@lilo.org

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English : Atelier culinaire

L’événement Atelier culinaire Charmoille a été mis à jour le 2026-04-27 par COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS DE SANCEY BELLEHERBE

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