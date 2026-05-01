Atelier culinaire L’Ecole buissonnière Charmoille

Charmoille

Atelier culinaire

L’Ecole buissonnière 17 rue des Terreaux Charmoille Doubs

Tarif : 40 – 40 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-27 09:30:00

fin : 2026-05-27 11:30:00

Date(s) :

2026-05-27

Idées, préparation et dégustation d’un petit déjeuner sain autour des fruits.

Inscription obligatoire. .

L’Ecole buissonnière 17 rue des Terreaux Charmoille 25380 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 37 00 15 92 nature-et-envie@lilo.org

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English : Atelier culinaire

L’événement Atelier culinaire Charmoille a été mis à jour le 2026-04-27 par COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS DE SANCEY BELLEHERBE