AMI ENTENDS-TU Cinéma Charmoille

Charmoille

AMI ENTENDS-TU

Cinéma 1 rue du Conot Charmoille Doubs

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-13 20:00:00

fin : 2026-05-13 23:00:00

Date(s) :

2026-05-13

Dans le cadre du centenaire de la naissance du jeune résistant et très jeune combattant Henri FERTET, le Comité du Souvenir Français Sancey-Belleherbe vous invite à la projection du spectacle AMIS ENTENDS-TU .

Séance gratuite, tout public. .

Cinéma 1 rue du Conot Charmoille 25380 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 44 30 28 souvenirfrancais.grenotdidier@gmail.com

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English : AMI ENTENDS-TU

L’événement AMI ENTENDS-TU Charmoille a été mis à jour le 2026-04-22 par COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS DE SANCEY BELLEHERBE