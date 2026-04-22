AMI ENTENDS-TU Cinéma Charmoille
AMI ENTENDS-TU Cinéma Charmoille mercredi 13 mai 2026.
Charmoille
AMI ENTENDS-TU
Cinéma 1 rue du Conot Charmoille Doubs
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-13 20:00:00
fin : 2026-05-13 23:00:00
Date(s) :
2026-05-13
Dans le cadre du centenaire de la naissance du jeune résistant et très jeune combattant Henri FERTET, le Comité du Souvenir Français Sancey-Belleherbe vous invite à la projection du spectacle AMIS ENTENDS-TU .
Séance gratuite, tout public. .
Cinéma 1 rue du Conot Charmoille 25380 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 44 30 28 souvenirfrancais.grenotdidier@gmail.com
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English : AMI ENTENDS-TU
L’événement AMI ENTENDS-TU Charmoille a été mis à jour le 2026-04-22 par COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS DE SANCEY BELLEHERBE
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