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Randonnée L’Ecole buissonnière Charmoille

Randonnée L’Ecole buissonnière Charmoille dimanche 26 avril 2026.

Lieu : L'Ecole buissonnière

Adresse : 17 rue des Terreaux

Ville : 25380 Charmoille

Département : Doubs

Début : dimanche 26 avril 2026

Fin : dimanche 26 avril 2026

Heure de début : 09:00:00

Tarif : Gratuit Gratuit

Charmoille

Randonnée

L’Ecole buissonnière 17 rue des Terreaux Charmoille Doubs

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-26 09:00:00
fin : 2026-04-26 17:00:00

Date(s) :
2026-04-26

Randonnée au départ du café associatif de Charmoille.
Deux parcours proposés: 9 et 13 km.   .

L’Ecole buissonnière 17 rue des Terreaux Charmoille 25380 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 74 53 86 19  lecolebuissoniere25380@gmail.com

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English : Randonnée

L’événement Randonnée Charmoille a été mis à jour le 2026-04-21 par COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS DE SANCEY BELLEHERBE

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