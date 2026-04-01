Randonnée L’Ecole buissonnière Charmoille
Randonnée L’Ecole buissonnière Charmoille dimanche 26 avril 2026.
Charmoille
Randonnée
L’Ecole buissonnière 17 rue des Terreaux Charmoille Doubs
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-26 09:00:00
fin : 2026-04-26 17:00:00
Date(s) :
2026-04-26
Randonnée au départ du café associatif de Charmoille.
Deux parcours proposés: 9 et 13 km. .
L’Ecole buissonnière 17 rue des Terreaux Charmoille 25380 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 74 53 86 19 lecolebuissoniere25380@gmail.com
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English : Randonnée
L’événement Randonnée Charmoille a été mis à jour le 2026-04-21 par COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS DE SANCEY BELLEHERBE
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