Amitié Théâtre des 3 clous

34 Avenue des Platanes Chambray-lès-Tours Indre-et-Loire

Tarif : 11.6 – 11.6 – EUR

11.6

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-04-11 18:00:00

fin : 2026-04-11 19:00:00

Date(s) :

2026-04-11

C’est l’histoire d’un trio. Cloé, Matia et Luca. Un trio qui forme une bande soudée. Ils se chamaillent, se font peur, se rassurent, s’amusent, rêvent, chantent et dansent. C’est l’histoire d’une amitié, d’une rencontre aux prémices de l’adolescence.

English :

It’s the story of a trio. Cloé, Matia and Luca. A trio that forms a close-knit band. They bicker, scare each other, reassure each other, have fun, dream, sing and dance. It’s the story of a friendship, an encounter at the dawn of adolescence.

L’événement Amitié Théâtre des 3 clous Chambray-lès-Tours a été mis à jour le 2026-02-18 par ADT 37