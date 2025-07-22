Amma Salle Le Vallon Landivisiau

Amma

Salle Le Vallon Kerivoal Landivisiau Finistère

Début : 2026-06-07 16:00:00

fin : 2026-06-07

2026-06-07

Plongez dans l’univers vibrant d’Amma, un spectacle en création qui touche au coeur, à l’âme, à nos racines. Trois comédiennes brestoises Bélen Cubila, Guiomar Campos et Jennifer Dubreuil Houthemann tissent, avec tendresse et vérité, une fresque sensible autour de la figure maternelle et des bouleversements que provoque l’arrivée d’un enfant.

Né de rencontres avec des femmes des quartiers de Brest, Amma est un chant choral, une parole partagée, une émotion brute. Sur scène, les voix se mêlent, les corps racontent, les silences murmurent ce que tant de mères taisent. Mais Amma, c’est aussi une expérience humaine unique à l’image des cafés suspendus de Naples, il sera possible d’offrir une place solidaire, pour qu’un inconnu puisse, lui aussi, participer au spectacle.

Venez vibrer, pleurer, sourire. Venez vous reconnaître, vous questionner, vous relier. Amma, c’est une étreinte théâtrale, un souffle d’amour offert à tous. Le théâtre vous attend. Entrez. Laissez-vous porter.

Distribution Création collective et Interprétation Belén Cubilla, Jennifer Dubreuil Houthemann et Guiomar Campos / Régie technique

Bénédicte Michaud / Chargée Production Marie Lebarbier / Regard Extérieur Lisa Lacombe / Production Cad Plateforme / Soutiens et coproductions Le Mac Orlan, Le Vivat, scène conventionnée d’intérêt national art et création, Centre Henri Queffélec,Tenerife Lav, 3Piedras, Ville de Brest, Drac Bretagne / Cad Plateforme est soutenu par la Région Bretagne et la Ville de Brest / Remerciements Espace Keraudy, la Chapelle Dérézo, Le Quartz, scène Nationale. © Jennifer Dubreuil Houthemann. .

Salle Le Vallon Kerivoal Landivisiau 29400 Finistère Bretagne +33 2 98 68 67 63

