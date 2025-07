Mercredi c’est sport Salle Le Vallon Landivisiau

Mercredi c’est sport Salle Le Vallon Landivisiau mercredi 6 mai 2026.

Mercredi c’est sport

Salle Le Vallon Kerivoal Landivisiau Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-06 11:00:00

fin : 2026-05-06

Date(s) :

2026-05-06

Théâtre d’objets

Zouz n’aime pas le sport.

Mais alors vraiment pas du tout du tout…

Courir derrière un ballon, non merci, il déteste ça.

Mais sa mère ne veut rien entendre. Il fera du sport, un point c’est tout ! Et parce que désormais elle travaille le mercredi et que le pédiatre a dit que ce serait bien d’être attentif à une petite surcharge pondérale, il ira au foot, ça ne se discute pas. Et s’il n’aime pas le foot, et bien elle l’inscrira au handball. Et si ça ne convient pas non plus, ce sera la gym. Et pourquoi pas la boxe thaïlandaise, tiens ?

Mercredi après mercredi, tout y passe, un vrai calvaire. Zouz se demande ce que sa mère va bien pouvoir encore inventer.

Et si, enfin, se présentait une bonne surprise, quelque chose de différent, qui pourrait lui convenir à lui, petit sportif du dimanche. Coup de coeur pour le texte de Thomas Gornet, tendre et drôle et pour le personnage de Zouz, particulièrement attachant. Un spectacle pour petits et grands, même celles et ceux qui adorent le sport !

Une production de Barbaque Compagnie / Mise en scène Caroline Guyot et Thomas Gornet / Avec en alternance Adeline-Fleur Baude ou Caroline Guyot, Ádám Baladincz ou Thomas Gornet / Scénographie Johanne Huysman / Direction artistique Caroline Guyot / Administration et production Elsy Brame / Administration Eva Sérusier. © Thierry Laporte. .

Salle Le Vallon Kerivoal Landivisiau 29400 Finistère Bretagne +33 2 98 68 67 63

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Mercredi c’est sport Landivisiau a été mis à jour le 2025-07-22 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX