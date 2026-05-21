Rendez-vous avec Baboum Bibliothèque Xavier Grall Landivisiau

Landivisiau

Rendez-vous avec Baboum

Bibliothèque Xavier Grall 25 Rue du manoir Landivisiau Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-02

fin : 2026-06-02

Date(s) :

2026-06-02

Un mardi par mois, Rachelle vous propose de venir découvrir les aventures de Baboum, des livres-objets tactiles à manipuler. Les enfants sont libres d’aller et venir auprès de Rachelle ou de profiter de l’espace bébés comme à leur habitude.

Public 0 3 ans

Sur inscription au 02.98.68.39.37 (à partir du 19 mai).

Renseignements et inscriptions bm@landivisiau.fr 02.98.68.39.37 .

Bibliothèque Xavier Grall 25 Rue du manoir Landivisiau 29400 Finistère Bretagne +33 2 98 68 39 37

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English :

L’événement Rendez-vous avec Baboum Landivisiau a été mis à jour le 2026-05-21 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX