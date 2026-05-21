Rendez-vous avec Baboum Bibliothèque Xavier Grall Landivisiau
Rendez-vous avec Baboum Bibliothèque Xavier Grall Landivisiau mardi 2 juin 2026.
Landivisiau
Rendez-vous avec Baboum
Bibliothèque Xavier Grall 25 Rue du manoir Landivisiau Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-02
fin : 2026-06-02
Date(s) :
2026-06-02
Un mardi par mois, Rachelle vous propose de venir découvrir les aventures de Baboum, des livres-objets tactiles à manipuler. Les enfants sont libres d’aller et venir auprès de Rachelle ou de profiter de l’espace bébés comme à leur habitude.
Public 0 3 ans
Sur inscription au 02.98.68.39.37 (à partir du 19 mai).
Renseignements et inscriptions bm@landivisiau.fr 02.98.68.39.37 .
Bibliothèque Xavier Grall 25 Rue du manoir Landivisiau 29400 Finistère Bretagne +33 2 98 68 39 37
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English :
L’événement Rendez-vous avec Baboum Landivisiau a été mis à jour le 2026-05-21 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX
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