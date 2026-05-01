Exposition le chant de la peinture Rue du Manoir Landivisiau

Landivisiau

Exposition le chant de la peinture

Rue du Manoir Espace Culturel Lucien-Prigent Landivisiau Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30

fin : 2026-07-31

Date(s) :

2026-05-30

Exposition de peintures et gravures.

Thierry LE SAËC est à la fois peintre, graveur et éditeur de livres d’artistes. Depuis plus de 30 ans, peinture et poésie se lient étroitement dans sa pratique. Pour l’exposition d’été, l’artiste investit l’Espace Lucien-Prigent avec des œuvres souvent inédites, portées par les notions de paysage, dans une affirmation de la couleur et de la lumière. Les œuvres sur très grand format côtoient les travaux plus intimistes, où, à chaque fois, le geste prévaut.

Entrée libre les lundis, mercredis, vendredis, samedis et dimanches, de 14h à 17h30. Jusqu’à 18h en juillet. .

Rue du Manoir Espace Culturel Lucien-Prigent Landivisiau 29400 Finistère Bretagne +33 2 98 68 30 27

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English : Exposition le chant de la peinture

L’événement Exposition le chant de la peinture Landivisiau a été mis à jour le 2026-05-12 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX