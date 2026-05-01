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Concours de dessin L’Esprit de la nature Bibliothèque municipale Xavier-Grall Landivisiau

Concours de dessin L’Esprit de la nature Bibliothèque municipale Xavier-Grall Landivisiau mercredi 20 mai 2026.

Lieu : Bibliothèque municipale Xavier-Grall

Adresse : Avenue Général de Gaulle

Ville : 29400 Landivisiau

Département : Finistère

Début : mercredi 20 mai 2026

Fin : samedi 30 mai 2026

Tarif :

Landivisiau

Concours de dessin L’Esprit de la nature

Bibliothèque municipale Xavier-Grall Avenue Général de Gaulle Landivisiau Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-20
fin : 2026-05-30

Date(s) :
2026-05-20

Dans le cadre de la Fête de la Nature Les participants sont invités à imaginer leur propre vision d’un esprit de la Nature créature magique, protecteur de la Nature, être mystérieux ou poétique…
L’originalité et l’imaginaire seront particulièrement valorisés.
Exposition des réalisations à la bibliothèque.
Les lauréats seront désignés dans le cadre du salon Geek Landi par un jury composé d’auteurs et d’élus.
Règlement du concours à la bibliothèque.

Renseignements 02.98.68.39.37 bm@landivisiau.fr   .

Bibliothèque municipale Xavier-Grall Avenue Général de Gaulle Landivisiau 29400 Finistère Bretagne +33 2 98 68 39 37 

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English : Concours de dessin L’Esprit de la nature

L’événement Concours de dessin L’Esprit de la nature Landivisiau a été mis à jour le 2026-05-04 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX

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