Concours de dessin L’Esprit de la nature Bibliothèque municipale Xavier-Grall Landivisiau
Concours de dessin L’Esprit de la nature Bibliothèque municipale Xavier-Grall Landivisiau mercredi 20 mai 2026.
Landivisiau
Concours de dessin L’Esprit de la nature
Bibliothèque municipale Xavier-Grall Avenue Général de Gaulle Landivisiau Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-20
fin : 2026-05-30
Date(s) :
2026-05-20
Dans le cadre de la Fête de la Nature Les participants sont invités à imaginer leur propre vision d’un esprit de la Nature créature magique, protecteur de la Nature, être mystérieux ou poétique…
L’originalité et l’imaginaire seront particulièrement valorisés.
Exposition des réalisations à la bibliothèque.
Les lauréats seront désignés dans le cadre du salon Geek Landi par un jury composé d’auteurs et d’élus.
Règlement du concours à la bibliothèque.
Renseignements 02.98.68.39.37 bm@landivisiau.fr .
Bibliothèque municipale Xavier-Grall Avenue Général de Gaulle Landivisiau 29400 Finistère Bretagne +33 2 98 68 39 37
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Concours de dessin L’Esprit de la nature
L’événement Concours de dessin L’Esprit de la nature Landivisiau a été mis à jour le 2026-05-04 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX
À voir aussi à Landivisiau (Finistère)
- Festival Salle Le Vallon Landivisiau 8 mai 2026
- Club Cosplay Bibliothèque municipale Xavier-Grall Landivisiau 9 mai 2026
- Courses Hippiques Hippodrome Landivisiau 9 mai 2026
- Atelier BD Landivisiau 13 mai 2026
- Braderie solidaire Zone du Fromeur Landivisiau 13 mai 2026