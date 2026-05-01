Concours de dessin L’Esprit de la nature Bibliothèque municipale Xavier-Grall Landivisiau

Landivisiau

Concours de dessin L’Esprit de la nature

Bibliothèque municipale Xavier-Grall Avenue Général de Gaulle Landivisiau Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-20

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-20

Dans le cadre de la Fête de la Nature Les participants sont invités à imaginer leur propre vision d’un esprit de la Nature créature magique, protecteur de la Nature, être mystérieux ou poétique…

L’originalité et l’imaginaire seront particulièrement valorisés.

Exposition des réalisations à la bibliothèque.

Les lauréats seront désignés dans le cadre du salon Geek Landi par un jury composé d’auteurs et d’élus.

Règlement du concours à la bibliothèque.

Renseignements 02.98.68.39.37 bm@landivisiau.fr .

Bibliothèque municipale Xavier-Grall Avenue Général de Gaulle Landivisiau 29400 Finistère Bretagne +33 2 98 68 39 37

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English : Concours de dessin L’Esprit de la nature

L’événement Concours de dessin L’Esprit de la nature Landivisiau a été mis à jour le 2026-05-04 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX