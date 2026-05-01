Club Cosplay Bibliothèque municipale Xavier-Grall Landivisiau
Club Cosplay Bibliothèque municipale Xavier-Grall Landivisiau samedi 9 mai 2026.
Landivisiau
Club Cosplay
Bibliothèque municipale Xavier-Grall Avenue Général de Gaulle Landivisiau Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-09
fin : 2026-05-09
Date(s) :
2026-05-09
En lien avec le Salon Geek Landi, la bibliothèque Xavier-Grall propose une fois par mois au local jeunes, un temps dédié à l’art du Cosplay sous différentes formes.
Contraction de costume et de play , le Cosplay est un exercice qui consiste à se costumer afin de reproduire le plus fidèlement possible l’apparence d’un héros des cultures de l’imaginaire et de la Pop Culture.
Le costume peut être acheté, partiellement ou entièrement fait à la main, l’objectif principal est de s’amuser en incarnant un personnage que l’on apprécie.
Local jeune
À partir de 14 ans Sur inscription
Renseignements 02.98.68.39.37 .
Bibliothèque municipale Xavier-Grall Avenue Général de Gaulle Landivisiau 29400 Finistère Bretagne +33 2 98 68 39 37
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English : Club Cosplay
L’événement Club Cosplay Landivisiau a été mis à jour le 2026-04-30 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX
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