Club Cosplay Bibliothèque municipale Xavier-Grall Landivisiau

Landivisiau

Club Cosplay

Bibliothèque municipale Xavier-Grall Avenue Général de Gaulle Landivisiau Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-09

fin : 2026-05-09

Date(s) :

2026-05-09

En lien avec le Salon Geek Landi, la bibliothèque Xavier-Grall propose une fois par mois au local jeunes, un temps dédié à l’art du Cosplay sous différentes formes.

Contraction de costume et de play , le Cosplay est un exercice qui consiste à se costumer afin de reproduire le plus fidèlement possible l’apparence d’un héros des cultures de l’imaginaire et de la Pop Culture.

Le costume peut être acheté, partiellement ou entièrement fait à la main, l’objectif principal est de s’amuser en incarnant un personnage que l’on apprécie.

Local jeune

À partir de 14 ans Sur inscription

Renseignements 02.98.68.39.37 .

Bibliothèque municipale Xavier-Grall Avenue Général de Gaulle Landivisiau 29400 Finistère Bretagne +33 2 98 68 39 37

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English : Club Cosplay

L’événement Club Cosplay Landivisiau a été mis à jour le 2026-04-30 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX