Foire aux puces Salle de Kervanous Landivisiau

Landivisiau

Foire aux puces

Salle de Kervanous Bd de la République Landivisiau Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-25 08:30:00

fin : 2026-05-25 17:30:00

Date(s) :

2026-05-25

180 exposants.

Restauration sur place. .

Salle de Kervanous Bd de la République Landivisiau 29400 Finistère Bretagne +33 7 78 18 46 36

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English : Foire aux puces

L’événement Foire aux puces Landivisiau a été mis à jour le 2026-04-16 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX