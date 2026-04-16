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Foire aux puces Salle de Kervanous Landivisiau

Foire aux puces Salle de Kervanous Landivisiau lundi 25 mai 2026.

Lieu : Salle de Kervanous

Adresse : Bd de la République

Ville : 29400 Landivisiau

Département : Finistère

Début : lundi 25 mai 2026

Fin : lundi 25 mai 2026

Heure de début : 08:30:00

Tarif :

Landivisiau

Foire aux puces

Salle de Kervanous Bd de la République Landivisiau Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-25 08:30:00
fin : 2026-05-25 17:30:00

Date(s) :
2026-05-25

180 exposants.

Restauration sur place.   .

Salle de Kervanous Bd de la République Landivisiau 29400 Finistère Bretagne +33 7 78 18 46 36 

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English : Foire aux puces

L’événement Foire aux puces Landivisiau a été mis à jour le 2026-04-16 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX

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