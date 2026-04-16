Foire aux puces Salle de Kervanous Landivisiau
Foire aux puces Salle de Kervanous Landivisiau lundi 25 mai 2026.
Landivisiau
Foire aux puces
Salle de Kervanous Bd de la République Landivisiau Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-25 08:30:00
fin : 2026-05-25 17:30:00
Date(s) :
2026-05-25
180 exposants.
Restauration sur place. .
Salle de Kervanous Bd de la République Landivisiau 29400 Finistère Bretagne +33 7 78 18 46 36
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English : Foire aux puces
L’événement Foire aux puces Landivisiau a été mis à jour le 2026-04-16 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX
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