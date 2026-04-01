Atelier Créa’Maison La Sphère Landivisiau

Landivisiau

Atelier Créa’Maison

La Sphère 32 rue Georges Clémenceau Landivisiau Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-27 20:00:00

fin : 2026-04-27

Date(s) :

2026-04-27

Venez apprendre à faire votre propre Bee Wrap.

Qu’est-ce qu’un Bee Wrap ? Un Bee Wrap est un emballage à base de cire d’abeille qui permet de remplacer le film alimentaire plastique et le papier aluminium de nos cuisines.

Il a exactement le même usage sauf que vous pouvez le laver et le réutiliser une centaine de fois. Généralement, c’est un mélange qui est créé entre la cire d’abeille et d’autres matières naturelles comme de l’huile (de tournesol, d’olive…) et de la résine. Ce mélange est ensuite appliqué sur un morceau de tissu. Le bonus ? La cire d’abeille a de nombreuses propriétés, notamment antiseptiques et antioxydantes, qui permettent d’optimiser la conservation de vos aliments.

Si vous avez des chutes de tissu ou tout simplement des morceaux de tissu, apportez-les !

Pour adulte.

Gratuit, place limitée.

Inscription obligatoire. .

La Sphère 32 rue Georges Clémenceau Landivisiau 29400 Finistère Bretagne +33 2 98 68 42 41

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English : Atelier Créa’Maison

L’événement Atelier Créa’Maison Landivisiau a été mis à jour le 2026-04-10 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX