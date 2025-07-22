Zoom Salle Le Vallon Landivisiau

Zoom

Salle Le Vallon Kerivoal Landivisiau Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-05 20:30:00

fin : 2026-06-05

Date(s) :

2026-06-05

Théâtre seule en scène

Elle n’est pas très douée avec les mots, la mère de Burt. Pourtant, avec son accent si particulier, elle va nous la raconter, sa vie, celle d’une mère courage, prête à tout pour offrir à son fils, qu’elle aime démesurément, la meilleure vie possible.

À l’occasion d’une réunion de parents d’élèves, alors qu’on ne l’a pas vue depuis des années, elle va prendre la parole, s’expliquer, repartir du tout début, de la salle de cinéma où Burt fut conçu. Parce que c’est là que tout a commencé, c’est là qu’elle a inventé pour son fils le fabuleux destin qu’elle-même n’a pas eu, qu’elle s’est mise à rêver pour lui de cinéma et d’Hollywood. Elle a un côté sacrément brut, la mère de Burt, elle est sans filtre, à la fois drôle et touchante… Et malgré tout ce qu’elle endure, elle reste solaire, terriblement attachante.

Seule en scène, dans un décor inspiré du 7ème art, Pamela Ravassard (Courgette et ses 7 nominations aux Molières et aux Trophées de la Comédie Musicale 2024, c’est elle) illumine la scène, explorant avec le talent qu’on lui connaît la force des liens familiaux, le déterminisme social et les espoirs projetés.

Après 65 Miles et Courgette (7 nominations aux Molières 2024 et 7 nominations aux Trophées de la Comédie musicales 2024) la Compagnie Paradoxe(s) poursuit avec talent dans la lignée de ses précédentes créations.

Texte Gilles Granouillet / Mise en scène et interprétation Pamela Ravassard / Collaboration artistique Garlan Le Martelot / Direction d’acteur et création lumière Cyril Manetta / Scénographie et costumes Hanna Sjödin / Musique et création sonore Frédéric Minière / Violoncelliste Nathan Minière / Chorégraphie Johan Nus / Production Compagnie Paradoxe(s) / Coproductions Théâtre de Chartres Scène conventionnée d’intérêt national, Théâtre d’Auxerre Scène conventionnée d’intérêt national. © Alejandro Guerrero. .

Salle Le Vallon Kerivoal Landivisiau 29400 Finistère Bretagne +33 2 98 68 67 63

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Zoom Landivisiau a été mis à jour le 2025-07-22 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX