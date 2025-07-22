Wonder mama Salle Le Vallon Landivisiau

Wonder mama

Salle Le Vallon Kerivoal Landivisiau Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 17:00:00

fin : 2026-06-06

Date(s) :

2026-06-06

Lecture dessinée

Ah, être maman !… Quelle aventure… Les joies, les doutes, les peurs, les colères aussi parfois. Tâtonner, encore et toujours. Essayer. Recommencer. Se tromper. En rire ou en pleurer. Accepter d’être une mère imparfaite, quand tout nous échappe et qu’on aimerait s’enfuir pour prendre un peu l’air. Accepter aussi de demander de l’aide, arrêter de prétendre que tout va bien alors que les sourires fatigués disent exactement le contraire. Et puiser de la force auprès de celles qui ont marché sur ce chemin avant nous .

De sa plume qu’on aime tant et de sa voix qu’on découvre, Gwénola Morizur met en scène les expériences intimes de sa vie de femme et de mère.

Céline Ziwès l’accompagne et dessine en direct à l’encre, aux pastels, à l’eau, avec des papiers découpés, des trésors glanés ça et là, et ses mains qui font et défont, qui dansent. Une poésie sensible, sonore et visuelle.

Une lecture dessinée qui pose un regard délicat, parfois drôle, souvent émouvant, sur la maternité, ses joies et ses épuisements, sur le corps et la sororité.

Par Gwénola Morizur (textes et voix) et Céline Ziwès (dessin) / Mise en scène Shawan Lesser / Spectacle accueilli en résidence à la Maison du Livre de Bécherel. © Marc Bellay. .

Salle Le Vallon Kerivoal Landivisiau 29400 Finistère Bretagne +33 2 98 68 67 63

