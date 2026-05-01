Courses Hippiques Hippodrome Landivisiau

Landivisiau

Courses Hippiques

Hippodrome Croas-Al-Leuriou Landivisiau Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-31 14:00:00

fin : 2026-05-31

Date(s) :

2026-05-31

Au programme courses de trot attelé, plat et steeple.

TROT ATTELÉ Le cheval tracte un sulky sur lequel est assis un driver (nom donné au cavalier) avec pour objectif de trotter le plus rapidement possible pour atteindre en premier la ligne d’arrivée.

LE PLAT (galop) Le galop est l’allure naturelle la plus rapide du cheval avec une vitesse moyenne de 65 à 70km/h.

OBSTACLES (steeple-chase) Les courses d’obstacles sont identiques aux courses de plat mais avec des obstacles à franchir sur le parcours. Les épreuves de steeple se déroulent sur des distances comprises entre 2800 et 7300 mètres.

Possibilité de repas sur place sur réservation au 02.98.68.13.46. .

Hippodrome Croas-Al-Leuriou Landivisiau 29400 Finistère Bretagne

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English : Courses Hippiques

L’événement Courses Hippiques Landivisiau a été mis à jour le 2026-05-12 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX