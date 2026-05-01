Mardi c’est permi! Bibliothèque municipale Xavier-Grall Landivisiau

Landivisiau

Mardi c’est permi!

Bibliothèque municipale Xavier-Grall Avenue Général de Gaulle Landivisiau Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-19 20:00:00

fin : 2026-05-19

Date(s) :

2026-05-19

Diffusion d’un film familial sur grand écran à la bibliothèque.

Max est traiteur depuis trente ans. Aujourd’hui c’est un sublime mariage dans un château du 17ème siècle, un de plus, celui de Pierre et Héléna. Comme d’habitude, Max a tout coordonné il a recruté sa brigade de serveurs, de cuisiniers, de plongeurs, il a conseillé un photographe, réservé l’orchestre, arrangé la décoration florale, bref tous les ingrédients sont réunis pour que cette fête soit réussie… Mais la loi des séries va bouleverser un planning sur le fil où chaque moment de bonheur et d’émotion risque de se transformer en désastre ou en chaos.

A partir de 10 ans sur réservation. .

Bibliothèque municipale Xavier-Grall Avenue Général de Gaulle Landivisiau 29400 Finistère Bretagne +33 2 98 68 39 37

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English : Mardi c’est permi!

L’événement Mardi c’est permi! Landivisiau a été mis à jour le 2026-05-04 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX