Atelier dessin Bibliothèque municipale Xavier-Grall Landivisiau

Landivisiau

Atelier dessin

Bibliothèque municipale Xavier-Grall Avenue Général de Gaulle Landivisiau Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-13 14:00:00

fin : 2026-05-13 15:30:00

Date(s) :

2026-05-13

Plongez dans un univers poétique inspiré de la nature lors d’un atelier dessin animé par Gwendal Lemercier, à la manière des œuvres de Miyazaki.

Destiné aux enfants à partir de 9 ans, cet atelier invite à explorer paysages, créatures et imaginaires végétaux tout en développant sa créativité.

En lien avec l’exposition hommage à Miyazaki présentée à la bibliothèque jusqu’au 31 mai 2026, cet atelier est une belle occasion de prolonger la découverte de cet univers unique.

Inscriptions obligatoires auprès de la bibliothèque au 02.98.68.39.37 ou bm@landivisiau.fr .

Bibliothèque municipale Xavier-Grall Avenue Général de Gaulle Landivisiau 29400 Finistère Bretagne +33 2 98 68 39 37

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English : Atelier dessin

L’événement Atelier dessin Landivisiau a été mis à jour le 2026-05-04 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX