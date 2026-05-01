Atelier dessin Bibliothèque municipale Xavier-Grall Landivisiau
Atelier dessin Bibliothèque municipale Xavier-Grall Landivisiau mercredi 13 mai 2026.
Landivisiau
Atelier dessin
Bibliothèque municipale Xavier-Grall Avenue Général de Gaulle Landivisiau Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-13 14:00:00
fin : 2026-05-13 15:30:00
Date(s) :
2026-05-13
Plongez dans un univers poétique inspiré de la nature lors d’un atelier dessin animé par Gwendal Lemercier, à la manière des œuvres de Miyazaki.
Destiné aux enfants à partir de 9 ans, cet atelier invite à explorer paysages, créatures et imaginaires végétaux tout en développant sa créativité.
En lien avec l’exposition hommage à Miyazaki présentée à la bibliothèque jusqu’au 31 mai 2026, cet atelier est une belle occasion de prolonger la découverte de cet univers unique.
Inscriptions obligatoires auprès de la bibliothèque au 02.98.68.39.37 ou bm@landivisiau.fr .
Bibliothèque municipale Xavier-Grall Avenue Général de Gaulle Landivisiau 29400 Finistère Bretagne +33 2 98 68 39 37
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English : Atelier dessin
L’événement Atelier dessin Landivisiau a été mis à jour le 2026-05-04 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX
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