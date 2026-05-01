Salon de la pop culture Le Vallon Landivisiau

Landivisiau

Salon de la pop culture

Le Vallon Kerivoal Landivisiau Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 13:30:00

fin : 2026-05-31 18:00:00

Date(s) :

2026-05-30

Depuis 2019, la ville de Landivisiau a fait le choix d’accorder une place importante à la Pop Culture.

Tous les deux ans, fin mai, un temps fort est désormais proposé, le Salon Geek Landi.

Après un succès incontestable en mai 2019, confirmé en 2022 et en 2024, Geek Landi prend place sur deux jours en 2026 le temps d’un week-end.

Pendant ces deux jours, cet événement vous invite à découvrir ou redécouvrir des univers emblématiques qui rassemblent toutes les générations. Que vous soyez passionné, amateur ou simplement curieux, Geek Landi est conçu pour offrir à chacun une expérience immersive et conviviale.

Au fil de votre visite, vous pourrez explorer différents espaces thématiques l’univers de Star Wars avec ses droïdes et ses cosplayeurs, un espace inspiré de Jurassic Park, des décors immersifs d’Harry Potter…

Plusieurs animations rythmeront également le week-end. Sur scène, vous pourrez assister à des défilés et concours de cosplay, véritables moments forts du salon, ainsi qu’à des quiz pour tester vos connaissances en culture geek. Les plus courageux pourront même tenter de réussir l’examen des B.U.S.E, inspiré de l’univers d’Harry Potter. Des ateliers seront proposés sur le thème des Studio Ghibli et des Pokémon.

Dans la salle, vous aurez l’occasion de rencontrer des auteurs en dédicace, de profiter d’espaces de jeux vidéo, de découvrir différentes boutiques, et de participer à un jeu de piste original autour de l’univers Pokémon. Des photocalls seront également à votre disposition pour immortaliser votre passage.

À l’extérieur, petits et grands pourront se laisser transporter par les contes de Will Boffin, conteur semi-homme, personnage singulier qui partagera des récits fantastiques.

Enfin, pour agrémenter votre visite, un espace de restauration avec food truck ainsi qu’un bar à ambiance japonisante seront à votre disposition.

Geek Landi, c’est avant tout un moment de partage, de découverte et de convivialité autour de la culture geek.

Programme complet à retrouver sur le FB Geek Landi https://www.facebook.com/GeekLandi .

Le Vallon Kerivoal Landivisiau 29400 Finistère Bretagne

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English : Salon de la pop culture

L’événement Salon de la pop culture Landivisiau a été mis à jour le 2026-05-04 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX