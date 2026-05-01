Quiz Ghibli Bibliothèque municipale Xavier-Grall Landivisiau

Landivisiau

Quiz Ghibli

Bibliothèque municipale Xavier-Grall Avenue Général de Gaulle Landivisiau Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-16 17:15:00

fin : 2026-05-16

Date(s) :

2026-05-16

Prêt à tester vos connaissances sur les films de Miyazaki ?

La bibliothèque t’invite à un quiz spécial Studio Ghibli sur l’appli Kahoot (smartphone recommandé) !

Entre forêts enchantées, esprits de la nature et aventures inoubliables, venez plonger dans l’univers poétique des films Ghibli, en famille, entre amis ou seul.

Un quiz fun en lien avec la Fête de la Nature.

Tout public- inscriptions obligatoires au 02.98.68.39.37

Les enfants de moins de 12 ans doivent être accompagnés d’un adulte. .

Bibliothèque municipale Xavier-Grall Avenue Général de Gaulle Landivisiau 29400 Finistère Bretagne +33 2 98 68 39 37

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English : Quiz Ghibli

L’événement Quiz Ghibli Landivisiau a été mis à jour le 2026-05-04 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX