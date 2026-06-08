Foire aux puces Salle de Kervanous Landivisiau dimanche 6 septembre 2026.

Landivisiau

Foire aux puces

Salle de Kervanous Boulevard de la République Landivisiau Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-06

fin : 2026-09-06

Date(s) :

2026-09-06

Exposant 3.50 € le mètre linéaire.

Petite restauration sur place.

Organisée par l’association l’Île aux Enfants (assistantes maternelles). .

Salle de Kervanous Boulevard de la République Landivisiau 29400 Finistère Bretagne +33 7 87 39 25 36

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English :

L’événement Foire aux puces Landivisiau a été mis à jour le 2026-06-08 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX