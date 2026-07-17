Exposition de photographies des années 1920-1930, Pôle culturel – Bibliothèque Xavier-Grall, Landivisiau
samedi 19 septembre 2026 · Pôle culturel - Bibliothèque Xavier-Grall · Landivisiau
Informations pratiques
Exposition de photographies des années 1920-1930 Samedi 19 septembre, 08h00 Pôle culturel – Bibliothèque Xavier-Grall Finistère
Exposition présentée du 19 septembre au 15 novembre 2026
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T08:00:00+02:00 – 2026-09-19T20:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T08:00:00+02:00 – 2026-09-19T20:00:00+02:00
La Ville vous invite à découvrir un fonds photographique exceptionnel récemment retrouvé : près de 1500 plaques de verre réalisées dans les années 1920 et 1930 par Eugène Léon, photographe installé rue d’Arvor.
Portraits de familles, enfants, jeunes mariés, scènes de la vie quotidienne, fêtes et grands événements locaux… Ces images constituent un témoignage rare et émouvant de la vie de notre territoire il y a près d’un siècle.
Fruit des recherches menées par Hervé Maubian, enseignant, cette collection est présentée dans plusieurs lieux de la Ville, du 19 septembre au 15 novembre : une centaine de reproductions en grand format invitent à la balade, entre la Bibliothèque Xavier-Grall, la Galerie du porche, le Square Loussot, le parc de Kréac’h Kélenn, la Vallée du Lapic, la place Xavier-Grall.
Une invitation à explorer notre patrimoine entre mémoire, transmission et innovation, autour des 200 ans de la naissance de la photographie.
Pôle culturel – Bibliothèque Xavier-Grall 25 rue du Manoir 29400 Landivisiau Landivisiau 29400 Finistère Bretagne 0298686763 https://www.le-vallon.fr/ https://www.facebook.com/culture.landivisiau.9 Centre-ville.
Parking à proximité.
La Ville vous invite à découvrir un fonds photographique exceptionnel récemment retrouvé
© E. Léon
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