Théâtre festival des Apartés Salle Tournemine Landivisiau
Théâtre festival des Apartés Salle Tournemine Landivisiau vendredi 24 avril 2026.
Landivisiau
Théâtre festival des Apartés
Salle Tournemine Place des Halles Landivisiau Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-24
fin : 2026-05-03
Date(s) :
2026-04-24
VENDREDI 24 AVRIL 20h30 DIMANCHE 3 MAI 15h
L’hôtel des cœurs brisés
Comédie musicale, écrit et mis en scène par Elodie LEON BLOC’H.
Dans cet hôtel on soigne les cœurs brisés, les ruptures difficiles, on panse les blessures amoureuses. Mais l’hôtel va être vendu, et l’arrivée de la future patronne sème le trouble, il faut gagner sa place dans la nouvelle équipe. Tout cela en empêchant Mr et Mme Vanneau de se croiser dans l’hôtel !
Et si les cœurs brisés n’avaient plus d’avenir ?
SAMEDI 25 AVRIL 20h30 VENDREDI 1er MAI 20h30
Le dernier jour d’un banc
Création collective, écrit et mis en scène par Elodie LEON BLOC’H.
Ce banc est là depuis toujours, de mémoire d’homme. Mais comme toute chose prend fin, le banc doit être enlevé. Au grand damn des habitats du quartiers, ces d’ombres qui se réunissent, des habitués, un bandit, même le facteur rencontre des difficultés …
Entre rire et larmes, le dernier jour de ce banc va marquer l’histoire des habitants du quartier.
DIMANCHE 26 AVRIL- 15h SAMEDI 2 MAI 20h30
Musée haut, musée bas
De Jean-Michel RIBBES, mis en scène par Elodie LEON BLOC’H.
Tout le monde se presse dans ce musée qui juxtapose les Égyptiens et La Joconde, Giacometti et les dinosaures, le Caravage et José… Au royaume de cette comédie, les bons mots font mouche, Vénus rime avec minus et l’irrespect règne en maître.
Avec facétie et insolence, cette pièce étrille les discours asphyxiants sur la culture et célèbre l’amour de l’art, porteur d’un ailleurs libérateur.
Billetterie sur place ou sur le site Internet. .
Salle Tournemine Place des Halles Landivisiau 29400 Finistère Bretagne
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English :
L’événement Théâtre festival des Apartés Landivisiau a été mis à jour le 2026-04-17 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX
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