Prodiges Salle Le Vallon Landivisiau

Prodiges

Salle Le Vallon Kerivoal Landivisiau Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-29 12:30:00

fin : 2026-05-29

Date(s) :

2026-05-29

Théâtre

Elles semblent tout droit sorties d’une publicité des années 50, nos hôtesses, qui nous accueillent ici pour une réunion de vente à domicile.

Et si, plus que de simples boîtes hermétiques en plastique, c’était l’émancipation, la solidarité, la liberté, l’avenir oui, l’avenir ! qu’elles offraient en fait à vos yeux ébahis ? En d’autres mots le bonheur !

Il y a la Débutante, qui a tout à apprendre et les deux autres, la Monitrice et la Concessionnaire, qui vont l’initier aux secrets de la vente et de la prise de parole en public. Rivalisant de bagou, elles font innocemment résonner la façon dont on parle d’accessoires domestiques avec celle dont on parle des jeunes femmes et ce qu’on attend d’elles. Mais le numéro des trois femmes n’est pas tout à fait rodé, et les interruptions, les décrochages et les accidents sont de plus en plus nombreux.

En nous faisant voyager à travers le siècle, elles passent à la moulinette les images de nos imaginaires collectifs et renversent les clichés, avec un petit goût de nostalgie c’est délicatement grinçant, irrespectueux et terriblement drôle.

Un texte de Mariette Navarro / Mise en scène Laëtitia Botella / Distribution Jade Collinet, Victoire Jolivet, Clémence Weill / Production Compagnie Les Nuits Vertes. © Gauthier Thypa. .

Salle Le Vallon Kerivoal Landivisiau 29400 Finistère Bretagne +33 2 98 68 67 63

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Prodiges Landivisiau a été mis à jour le 2025-07-22 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX