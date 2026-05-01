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Audition des élèves de l’école de musique Salle François de Tournemine Landivisiau

Audition des élèves de l’école de musique Salle François de Tournemine Landivisiau vendredi 29 mai 2026.

Lieu : Salle François de Tournemine

Adresse : Place des Halles

Ville : 29400 Landivisiau

Département : Finistère

Début : vendredi 29 mai 2026

Fin : vendredi 29 mai 2026

Heure de début : 20:00:00

Tarif :

Landivisiau

Audition des élèves de l’école de musique

Salle François de Tournemine Place des Halles Landivisiau Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-29 20:00:00
fin : 2026-05-29

Date(s) :
2026-05-29

Au programme flûte traversière, batterie, guitare, violon, piano, saxophone, clarinette, trompette, accordéon …

Avec également les enfants de la chorale et les plus petits de l’éveil musical.   .

Salle François de Tournemine Place des Halles Landivisiau 29400 Finistère Bretagne +33 2 98 68 67 63 

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English : Audition des élèves de l’école de musique

L’événement Audition des élèves de l’école de musique Landivisiau a été mis à jour le 2026-05-12 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX

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