Audition des élèves de l’école de musique Salle François de Tournemine Landivisiau

Landivisiau

Audition des élèves de l’école de musique

Salle François de Tournemine Place des Halles Landivisiau Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-29 20:00:00

fin : 2026-05-29

Date(s) :

2026-05-29

Au programme flûte traversière, batterie, guitare, violon, piano, saxophone, clarinette, trompette, accordéon …

Avec également les enfants de la chorale et les plus petits de l’éveil musical. .

Salle François de Tournemine Place des Halles Landivisiau 29400 Finistère Bretagne +33 2 98 68 67 63

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English : Audition des élèves de l’école de musique

L’événement Audition des élèves de l’école de musique Landivisiau a été mis à jour le 2026-05-12 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX