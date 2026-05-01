Audition des élèves de l’école de musique Salle François de Tournemine Landivisiau
Audition des élèves de l’école de musique Salle François de Tournemine Landivisiau vendredi 29 mai 2026.
Landivisiau
Audition des élèves de l’école de musique
Salle François de Tournemine Place des Halles Landivisiau Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-29 20:00:00
fin : 2026-05-29
Date(s) :
2026-05-29
Au programme flûte traversière, batterie, guitare, violon, piano, saxophone, clarinette, trompette, accordéon …
Avec également les enfants de la chorale et les plus petits de l’éveil musical. .
Salle François de Tournemine Place des Halles Landivisiau 29400 Finistère Bretagne +33 2 98 68 67 63
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English : Audition des élèves de l’école de musique
L’événement Audition des élèves de l’école de musique Landivisiau a été mis à jour le 2026-05-12 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX
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