Concours et défilé de Cosplay Geek Landi Bibliothèque municipale Xavier-Grall Landivisiau

Landivisiau

Concours et défilé de Cosplay Geek Landi

Bibliothèque municipale Xavier-Grall Avenue Général de Gaulle Landivisiau Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-30

Lors de Geek Landi vous pourrez assister au défilé et au concours de Cosplay.

Le défilé Cosplay ou il n’y a aucune règle, si ce n’est de monter sur scène pour montrer son cosplay à tout le monde. Il n’y a rien à gagner si ce n’est de partager du rêve et de la bonne humeur.

Pour le concours Cosplay il y a des lots, un jury, des règles et surtout une compétition entre les différents cosplayeurs. Lors du concours, il y a deux critères principalement la prestation qui consiste à passer sur scène devant le jury, accompagné d’une bande son et d’une vidéo. Les cosplayers sont également jugés sur leur costume. Le concours Cosplay s’adresse aux enfants et aux adultes. .

Bibliothèque municipale Xavier-Grall Avenue Général de Gaulle Landivisiau 29400 Finistère Bretagne +33 2 98 68 39 37

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English :

L’événement Concours et défilé de Cosplay Geek Landi Landivisiau a été mis à jour le 2026-05-21 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX