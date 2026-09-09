Informations pratiques

Dambach-la-Ville

Amour et Jazz par Anne H Trio

1 ldt chapelle saint-sébastien Dambach-la-Ville Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-09-27 17:00:00

fin : 2026-09-27 19:00:00

Date(s) :

2026-09-27

Un dimanche après-midi placé sous le signe du jazz et de l’émotion.

AMOUR ET JAZZ ANNE H TRIO

Un dimanche après-midi placé sous le signe du jazz et de l’émotion.

Dimanche 27 septembre à 17h

Chapelle St-Sébastien Dambach-la-Ville

Entrée libre placement libre

Anne Hubert, Stephan Sirbu et Jean-Luc Miotti vous proposent un voyage musical autour de l’amour et de ses différentes facettes.

Plateau au profit de la restauration de la chapelle. 0 .

1 ldt chapelle saint-sébastien Dambach-la-Ville 67650 Bas-Rhin Grand Est +33 6 04 09 36 83 jeanmarie.sohler@orange.fr

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English :

A Sunday afternoon filled with jazz and emotion.

L’événement Amour et Jazz par Anne H Trio Dambach-la-Ville a été mis à jour le 2026-08-31 par Office de tourisme du pays de Barr