Amour et Jazz par Anne H Trio Dambach-la-Ville
dimanche 27 septembre 2026 · Dambach-la-Ville
Informations pratiques
Dambach-la-Ville
Amour et Jazz par Anne H Trio
1 ldt chapelle saint-sébastien Dambach-la-Ville Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
0
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-09-27 17:00:00
fin : 2026-09-27 19:00:00
Date(s) :
2026-09-27
Un dimanche après-midi placé sous le signe du jazz et de l’émotion.
AMOUR ET JAZZ ANNE H TRIO
Un dimanche après-midi placé sous le signe du jazz et de l’émotion.
Dimanche 27 septembre à 17h
Chapelle St-Sébastien Dambach-la-Ville
Entrée libre placement libre
Anne Hubert, Stephan Sirbu et Jean-Luc Miotti vous proposent un voyage musical autour de l’amour et de ses différentes facettes.
Plateau au profit de la restauration de la chapelle. 0 .
1 ldt chapelle saint-sébastien Dambach-la-Ville 67650 Bas-Rhin Grand Est +33 6 04 09 36 83 jeanmarie.sohler@orange.fr
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English :
A Sunday afternoon filled with jazz and emotion.
L’événement Amour et Jazz par Anne H Trio Dambach-la-Ville a été mis à jour le 2026-08-31 par Office de tourisme du pays de Barr
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