Informations pratiques

Dambach-la-Ville

Festival Voix & Route Romane

Dambach-la-Ville Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-09-20 14:30:00

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-20

Pour la 34ème édition du festival, venez participer à un concert autour de Sollazzo La dolce vista, dédié à Francesco Landini, poète et musicien aveugle de la Florence médiévale.

ÂMES PURES ET SORTILÈGES

thématique de la 34e édition du festival Voix et Route Romane

Au programme

Concert escapade

Sollazzo : La dolce vista

De son vivant déjà, Francesco Landini bénéficiait d’une renommée telle qu’il était devenu presque un mythe on racontait qu’il était capable de faire cesser le chant des oiseaux en jouant de son petit orgue portatif, il était célèbre pour sa poésie, pour ses idées et ses vues sur le monde. Sa musique était la plus répandue dans sa ville de Florence, et elle était tellement variée qu’elle plaisait à toutes les couches sociales, de la noblesse aux confréries religieuses et populaires qui défilaient dans les rues, en passant par une classe moyenne puissante et cultivée.

Francesco avait seulement cinq ans lorsqu’il perdit la vue — la vista. Paradoxalement, ses textes sont très descriptifs, les yeux y formant une sorte de leitmotiv. L’évocation de la lumière et des couleurs sont récurrentes… symboles ou rêves inaccessibles d’un poète aveugle ? Landini nous laisse un répertoire riche, ou l’on devine une personnalité complexe et forte, dont ce concert trace le portrait.

Carine Tinney, voix | Roger Helou, organetto | Anna Danilevskaia, vièle

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Dambach-la-Ville 67650 Bas-Rhin Grand Est +33 9 50 60 13 93 mathilde@voix-romane.com

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English :

For the 34th edition of the festival, come join us for a concert featuring *Sollazzo: La dolce vista*, dedicated to Francesco Landini, a blind poet and musician from medieval Florence.

L’événement Festival Voix & Route Romane Dambach-la-Ville a été mis à jour le 2026-08-21 par Office de tourisme du pays de Barr