Dambach-la-Ville

Visite guidée

Place du Marché Dambach-la-Ville Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-06-26 17:00:00

fin : 2026-08-06

Date(s) :

2026-06-26 2026-08-08 2026-08-22

Partez à la découverte de la richesse du patrimoine de Dambach-La-Ville acompagné par des passionnés de cette ancienne cité fortifiée ! Surprises et anecdotes garanties !

Circuit d’environ 1 heure.

Partez à la découverte de la richesse du patrimoine de Dambach-La-Ville acompagné par des passionnés de cette ancienne cité fortifiée ! Surprises et anecdotes garanties !

Circuit d’environ 1 heure.

Prolongez ensuite votre soirée aux Musicales Gourmandes. 0 .

Place du Marché Dambach-la-Ville 67650 Bas-Rhin Grand Est tourisme@paysdebarr.fr

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English :

Discover the rich heritage of Dambach-La-Ville, accompanied by enthusiasts of this ancient fortified town! Surprises and anecdotes guaranteed!

Tour lasts around 1 hour.

L’événement Visite guidée Dambach-la-Ville a été mis à jour le 2026-04-27 par Office de tourisme du pays de Barr