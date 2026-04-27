Visite guidée Dambach-la-Ville
Visite guidée Dambach-la-Ville vendredi 26 juin 2026.
Dambach-la-Ville
Visite guidée
Place du Marché Dambach-la-Ville Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
0
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-06-26 17:00:00
fin : 2026-08-06
Date(s) :
2026-06-26 2026-08-08 2026-08-22
Partez à la découverte de la richesse du patrimoine de Dambach-La-Ville acompagné par des passionnés de cette ancienne cité fortifiée ! Surprises et anecdotes garanties !
Circuit d’environ 1 heure.
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Circuit d’environ 1 heure.
Prolongez ensuite votre soirée aux Musicales Gourmandes. 0 .
Place du Marché Dambach-la-Ville 67650 Bas-Rhin Grand Est tourisme@paysdebarr.fr
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English :
Discover the rich heritage of Dambach-La-Ville, accompanied by enthusiasts of this ancient fortified town! Surprises and anecdotes guaranteed!
Tour lasts around 1 hour.
L’événement Visite guidée Dambach-la-Ville a été mis à jour le 2026-04-27 par Office de tourisme du pays de Barr
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