Don du sang Dambach-la-Ville mercredi 25 février 2026.
Place du Marché Dambach-la-Ville Bas-Rhin
Début : Mercredi 2026-02-25 17:00:00
fin : 2026-02-25 20:00:00
2026-02-25
L’Etablissement Français du Sang a pour mission de collecter le sang nécessaire aux soins hospitaliers des malades et blessés. Un appel est lancé à toute personne de bonne volonté âgées de 18 à 65 ans.
Le repas est préparé et offert par le restaurant A la vignette de Dambach la ville. 0 .
Place du Marché Dambach-la-Ville 67650 Bas-Rhin Grand Est +33 6 74 78 88 55 mirb2@wanadoo.fr
