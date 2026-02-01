Don du sang Dambach-la-Ville

Don du sang

Don du sang

L’Etablissement Français du Sang a pour mission de collecter le sang nécessaire aux soins hospitaliers des malades et blessés. Un appel est lancé à toute personne de bonne volonté âgées de 18 à 65 ans.

Le repas est préparé et offert par le restaurant A la vignette de Dambach la ville. 0 .

Place du Marché Dambach-la-Ville 67650 Bas-Rhin Grand Est +33 6 74 78 88 55 mirb2@wanadoo.fr

Blood donation

