Pique-nique chez le vigneron Domaine Didier Biwand Dambach-la-Ville
Pique-nique chez le vigneron Domaine Didier Biwand Dambach-la-Ville lundi 25 mai 2026.
Dambach-la-Ville
Pique-nique chez le vigneron Domaine Didier Biwand
2 rue de la porte haute Dambach-la-Ville Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
0
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi 2026-05-25 11:00:00
fin : 2026-05-25 17:00:00
Date(s) :
2026-05-25
Le domaine ouvre ses portes pour le traditionnel pique-nique des vignerons indépendants. Venez passer un moment convivial et profitez d’une visite des vignes et de la cave !
Le domaine ouvre ses portes pour le traditionnel pique-nique des vignerons indépendants. Venez passer un moment convivial et profitez d’une visite des vignes et de la cave !
0 .
2 rue de la porte haute Dambach-la-Ville 67650 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 74 92 60 remy.biwand@wanadoo.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The estate opens its doors for the traditional independent winegrowers’ picnic. Come and spend a convivial moment and enjoy a tour of the vineyards and cellar!
L’événement Pique-nique chez le vigneron Domaine Didier Biwand Dambach-la-Ville a été mis à jour le 2026-05-05 par Office de tourisme du pays de Barr
À voir aussi à Dambach-la-Ville (Bas-Rhin)
- Fête de l’Aspérule Waldmeisterfest Dambach-la-Ville 10 mai 2026
- Les 3 jours du vignoble Dambach-la-Ville 15 mai 2026
- Concert Irisations Dambach-la-Ville 22 mai 2026
- Concert Jazz vocal Dambach-la-Ville 29 mai 2026
- A coeur battant Dambach-la-Ville 30 mai 2026