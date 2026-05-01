Dambach-la-Ville

Pique-nique chez le vigneron Domaine Didier Biwand

2 rue de la porte haute Dambach-la-Ville Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2026-05-25 11:00:00

fin : 2026-05-25 17:00:00

Date(s) :

2026-05-25

Le domaine ouvre ses portes pour le traditionnel pique-nique des vignerons indépendants. Venez passer un moment convivial et profitez d’une visite des vignes et de la cave !

Le domaine ouvre ses portes pour le traditionnel pique-nique des vignerons indépendants. Venez passer un moment convivial et profitez d’une visite des vignes et de la cave !





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2 rue de la porte haute Dambach-la-Ville 67650 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 74 92 60 remy.biwand@wanadoo.fr

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English :

The estate opens its doors for the traditional independent winegrowers’ picnic. Come and spend a convivial moment and enjoy a tour of the vineyards and cellar!

L’événement Pique-nique chez le vigneron Domaine Didier Biwand Dambach-la-Ville a été mis à jour le 2026-05-05 par Office de tourisme du pays de Barr