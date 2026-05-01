Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Pique-nique chez le vigneron Domaine Didier Biwand Dambach-la-Ville

Pique-nique chez le vigneron Domaine Didier Biwand Dambach-la-Ville lundi 25 mai 2026.

Adresse : 2 rue de la porte haute

Ville : 67650 Dambach-la-Ville

Département : Bas-Rhin

Début : lundi 25 mai 2026

Fin : lundi 25 mai 2026

Heure de début : 11:00:00

Tarif : 0

Dambach-la-Ville

Pique-nique chez le vigneron Domaine Didier Biwand

2 rue de la porte haute Dambach-la-Ville Bas-Rhin

Tarif : – – EUR
0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi 2026-05-25 11:00:00
fin : 2026-05-25 17:00:00

Date(s) :
2026-05-25

Le domaine ouvre ses portes pour le traditionnel pique-nique des vignerons indépendants. Venez passer un moment convivial et profitez d’une visite des vignes et de la cave !
Le domaine ouvre ses portes pour le traditionnel pique-nique des vignerons indépendants. Venez passer un moment convivial et profitez d’une visite des vignes et de la cave !
 
 
  0  .

2 rue de la porte haute Dambach-la-Ville 67650 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 74 92 60  remy.biwand@wanadoo.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The estate opens its doors for the traditional independent winegrowers’ picnic. Come and spend a convivial moment and enjoy a tour of the vineyards and cellar!

L’événement Pique-nique chez le vigneron Domaine Didier Biwand Dambach-la-Ville a été mis à jour le 2026-05-05 par Office de tourisme du pays de Barr

À voir aussi à Dambach-la-Ville (Bas-Rhin)