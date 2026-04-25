Dambach-la-Ville

Concert Irisations

5 rue des Ours Dambach-la-Ville Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-05-22 20:00:00

fin : 2026-05-22 22:00:00

Date(s) :

2026-05-22

Le programme est une véritable invitation au voyage. Les spectateurs seront transportés des steppes mongoles aux légendes andalouses, d’un bateau affrontant la tempête aux échos d’un opéra lointain.

Le Duo Ziriab est né de la rencontre entre deux musiciens virtuoses aux parcours internationaux. Lisa Meignin, flûtiste diplômée du le Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris et lauréate du Dutch International Flute Competition , s’associe à Gaspard Schlich, guitariste et compositeur basé à Strasbourg, formé à l’Ecole supérieure de Musique Bourgogne Franche-Comté et à la Haute Ecole des Arts du Rhin.

Ensemble, ils ont su séduire le public européen et la critique, remportant notamment le Recrea Chamber Music Competition en 2023. Leur talent a également attiré l’attention du compositeur Mathias Duplessy (Les Violons du Monde), qui leur a dédié sa dernière œuvre.

Le programme est une véritable invitation au voyage. Les spectateurs seront transportés des steppes mongoles aux légendes andalouses, d’un bateau affrontant la tempête aux échos d’un opéra lointain. .

5 rue des Ours Dambach-la-Ville 67650 Bas-Rhin Grand Est +33 6 30 57 89 11 lagrangepassion@mailo.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The program is a veritable invitation to travel. Audiences will be transported from the Mongolian steppes to the legends of Andalusia, from a storm-tossed ship to the echoes of a distant opera.

L’événement Concert Irisations Dambach-la-Ville a été mis à jour le 2026-04-25 par Office de tourisme du pays de Barr