Week-end portes ouvertes Dambach-la-Ville
Week-end portes ouvertes Dambach-la-Ville samedi 30 mai 2026.
Dambach-la-Ville
Week-end portes ouvertes
34 rue du Maréchal Foch Dambach-la-Ville Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
0
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-05-30 10:00:00
fin : 2026-05-31 17:00:00
Date(s) :
2026-05-30 2026-05-31
Convivialité et bonne humeur seront au rendez-vous de cette journée ! Vous pourrez (re)découvrir la cave située au cœur du domaine, déguster nos vins d’Alsace et du Languedoc, profiter de nombreuses activités et d’animations !
Venez vivre un week-end inoubliable au Domaine Ruhlmann-Schutz !
Retrouvez deux jours d’animations, de découvertes et de moments gourmands au cœur de Dambach-la-Ville.
Offres spéciales portes ouvertes
Profitez de remises exceptionnelles pour faire le plein de vins d’Alsace et de Corbières
-10 % dès 6 bouteilles
-15 % dès 36 bouteilles
-20 % dès 60 bouteilles
Offre valable du 29/05 au 03/06/2026, uniquement au caveau (vente à emporter, tarif départ cave).
Au programme tout le week-end
Un concentré de plaisir pour petits et grands
Visite de cave Plongez dans les coulisses du domaine
Petit train du vigneron Une balade originale à travers le vignoble
Dégustations – Découvrez nos cuvées, dont le Crémant Héritage Réserve Perpétuelle et Popla, notre pétillant sans alcool
Vente de vins Profitez des offres spéciales
Tombola Un gagnant chaque jour
Jeux en bois & animations enfant
Courses de tracteurs – pour les plus jeunes
Samedi 30 ambiance festive
Toutes les activités communes citées plus haut et aussi
Place à une ambiance chaleureuse et conviviale façon fête du vin
Louise Nomad Bar – Cocktails créatifs à base de nos vins
DJ set jusqu’à minuit – Ambiance festive et dansante
Dégustation des Rouges de Château Valmont – Animé par Jacques-Emile Ruhlmann, à l’occasion des 10 ans du domaine, profitez d’une dégustation exceptionnelle, explorant nos millésimes du plus récent au plus ancien, précieusement conservés dans notre œnothèque
Horaire 16H00 (durée environ 1H)
(Place limitée, réservation conseillée)
15€ personne
Restauration
Jeanne & Crêpes (journée)
Tartes flambées par les Pompiers (à partir de 17h)
Dimanche 31 détente et découverte
Toutes les activités communes citées plus haut et aussi
Une journée plus douce pour profiter pleinement du cadre
Mise en bouteille
Toute la journée balade en petit train et découverte de la mise en bouteille de l’Etoile de Rose animée par André Ruhlmann.
Plongez au cœur de notre savoir-faire à travers une expérience immersive et vivante autour de cette cuvée emblématique.
À partir de 10h –À partir de 10h Animation gratuite
Balade en Segway dans les Vignes
Par notre partenaire Mobilboard.
Départ 10h 14h et 16h durée du tour environ 1h.
45€ par personnes Réservation obligatoire
Dégustation Verticale de Gewurztraminer– Animé par Jacques-Emile Ruhlmann, Une incroyable dégustation du millésime le plus récent au plus ancien que nous avons soigneusement stocké dans notre Œnothèque.
Horaire 11H00 (durée environ 1H)
Place limitée, réservation conseillée
15€ personne
Déjeuner sur réservation
La Broche du Ried
Longe de porc rôtie à la broche, garnitures, fromage & dessert
Horaire à partir de 12h
Place limitée, réservation obligatoire
19€ personne 7€ pour les enfants
Réservation du repas au 03 88 92 41 86 ou à vins@ruhlmann-schutz.fr
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34 rue du Maréchal Foch Dambach-la-Ville 67650 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 92 41 86 vins@ruhlmann-schutz.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
It’ll be a day of fun and conviviality! You’ll be able to (re)discover the cellar at the heart of the estate, taste our Alsace and Languedoc wines, and enjoy a host of activities and entertainment!
L’événement Week-end portes ouvertes Dambach-la-Ville a été mis à jour le 2026-05-05 par Office de tourisme du pays de Barr
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