Dambach-la-Ville

Week-end portes ouvertes

34 rue du Maréchal Foch Dambach-la-Ville Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-05-30 10:00:00

fin : 2026-05-31 17:00:00

Date(s) :

2026-05-30 2026-05-31

Convivialité et bonne humeur seront au rendez-vous de cette journée ! Vous pourrez (re)découvrir la cave située au cœur du domaine, déguster nos vins d’Alsace et du Languedoc, profiter de nombreuses activités et d’animations !

Venez vivre un week-end inoubliable au Domaine Ruhlmann-Schutz !

Retrouvez deux jours d’animations, de découvertes et de moments gourmands au cœur de Dambach-la-Ville.

Offres spéciales portes ouvertes

Profitez de remises exceptionnelles pour faire le plein de vins d’Alsace et de Corbières

-10 % dès 6 bouteilles

-15 % dès 36 bouteilles

-20 % dès 60 bouteilles

Offre valable du 29/05 au 03/06/2026, uniquement au caveau (vente à emporter, tarif départ cave).

Au programme tout le week-end

Un concentré de plaisir pour petits et grands

Visite de cave Plongez dans les coulisses du domaine

Petit train du vigneron Une balade originale à travers le vignoble

Dégustations – Découvrez nos cuvées, dont le Crémant Héritage Réserve Perpétuelle et Popla, notre pétillant sans alcool

Vente de vins Profitez des offres spéciales

Tombola Un gagnant chaque jour

Jeux en bois & animations enfant

Courses de tracteurs – pour les plus jeunes

Samedi 30 ambiance festive

Toutes les activités communes citées plus haut et aussi

Place à une ambiance chaleureuse et conviviale façon fête du vin

Louise Nomad Bar – Cocktails créatifs à base de nos vins

DJ set jusqu’à minuit – Ambiance festive et dansante

Dégustation des Rouges de Château Valmont – Animé par Jacques-Emile Ruhlmann, à l’occasion des 10 ans du domaine, profitez d’une dégustation exceptionnelle, explorant nos millésimes du plus récent au plus ancien, précieusement conservés dans notre œnothèque

Horaire 16H00 (durée environ 1H)

(Place limitée, réservation conseillée)

15€ personne

Restauration

Jeanne & Crêpes (journée)

Tartes flambées par les Pompiers (à partir de 17h)

Dimanche 31 détente et découverte

Toutes les activités communes citées plus haut et aussi

Une journée plus douce pour profiter pleinement du cadre

Mise en bouteille

Toute la journée balade en petit train et découverte de la mise en bouteille de l’Etoile de Rose animée par André Ruhlmann.

Plongez au cœur de notre savoir-faire à travers une expérience immersive et vivante autour de cette cuvée emblématique.

À partir de 10h –À partir de 10h Animation gratuite

Balade en Segway dans les Vignes

Par notre partenaire Mobilboard.

Départ 10h 14h et 16h durée du tour environ 1h.

45€ par personnes Réservation obligatoire

Dégustation Verticale de Gewurztraminer– Animé par Jacques-Emile Ruhlmann, Une incroyable dégustation du millésime le plus récent au plus ancien que nous avons soigneusement stocké dans notre Œnothèque.

Horaire 11H00 (durée environ 1H)

Place limitée, réservation conseillée

15€ personne

Déjeuner sur réservation

La Broche du Ried

Longe de porc rôtie à la broche, garnitures, fromage & dessert

Horaire à partir de 12h

Place limitée, réservation obligatoire

19€ personne 7€ pour les enfants

Réservation du repas au 03 88 92 41 86 ou à vins@ruhlmann-schutz.fr

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34 rue du Maréchal Foch Dambach-la-Ville 67650 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 92 41 86 vins@ruhlmann-schutz.fr

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English :

It’ll be a day of fun and conviviality! You’ll be able to (re)discover the cellar at the heart of the estate, taste our Alsace and Languedoc wines, and enjoy a host of activities and entertainment!

L’événement Week-end portes ouvertes Dambach-la-Ville a été mis à jour le 2026-05-05 par Office de tourisme du pays de Barr