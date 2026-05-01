Concert Jazz vocal Dambach-la-Ville
Concert Jazz vocal Dambach-la-Ville vendredi 29 mai 2026.
Dambach-la-Ville
Concert Jazz vocal
5 rue des ours Dambach-la-Ville Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-05-29 20:00:00
fin : 2026-05-29 22:00:00
Date(s) :
2026-05-29
Héritier d’une tradition riche et rare en France, le groupe vocal Solo 6 continue de faire vibrer la scène jazz alsacienne.
30 ans d’élégance jazz et de swing vocal
Héritier d’une tradition riche et rare en France, le groupe vocal Solo 6 continue de faire vibrer la scène jazz alsacienne. Alliant harmonie vocale et accompagnement instrumental, le quartet célèbre un répertoire intemporel, entre standards du Great American Song Book et pépites de la Bossa Nova. .
5 rue des ours Dambach-la-Ville 67650 Bas-Rhin Grand Est +33 6 30 57 89 11 lagrangepassion@mailo.com
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English :
Heir to a rich and rare tradition in France, the vocal group Solo 6 continues to rock the Alsatian jazz scene.
L’événement Concert Jazz vocal Dambach-la-Ville a été mis à jour le 2026-05-05 par Office de tourisme du pays de Barr
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