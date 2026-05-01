Dambach-la-Ville

Opéra Le dernier rêve de Frida et Diego

27 Rue de la Paix Dambach-la-Ville Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-05-30 18:55:00

fin : 2026-05-30 21:55:00

Date(s) :

2026-05-30

Le Jour des morts, Frida Kahlo et Diego Rivera revivent brièvement leur amour tumultueux, embrassant à la fois la passion et la douleur, avant de faire un dernier adieu à la terre des vivants.

Synopsis

Le Jour des morts, Frida Kahlo et Diego Rivera revivent brièvement leur amour tumultueux, embrassant à la fois la passion et la douleur, avant de faire un dernier adieu à la terre des vivants.

Pourquoi aller voir cet opéra ?

La saison s’achève avec le premier opéra de la compositrice américaine Gabriela Lena Frank un portrait magico-réaliste du couple de peintres Frida Kahlo et Diego Rivera, conçu comme une inversion du mythe d’Orphée et Eurydice. Cette nouvelle production vibrante s’inspire avec enthousiasme des œuvres des deux artistes mexicains. .

27 Rue de la Paix Dambach-la-Ville 67650 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 92 43 44 reservation.foyer.culturel@dambach-la-ville.fr

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English :

On Day of the Dead, Frida Kahlo and Diego Rivera briefly relive their tumultuous love, embracing both passion and pain, before bidding a final farewell to the land of the living.

L’événement Opéra Le dernier rêve de Frida et Diego Dambach-la-Ville a été mis à jour le 2026-04-25 par Office de tourisme du pays de Barr