Dambach-la-Ville

A coeur battant

27 rue de la Paix Dambach-la-Ville Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-05-30 17:00:00

fin : 2026-05-30 19:00:00

Date(s) :

2026-05-30

A travers des chants de Corse, du Kenya, ou encore de Chine, l’ensemble vocal A Choeur Battant célébrera la vierge Marie au mois de mai.

Chant Populaires à la Vierge Marie

A travers des chants de Corse, du Kenya, ou encore de Chine, l’ensemble vocal A Choeur Battant célébrera la vierge Marie au mois de mai.

Les chanteurs auront à cœur de vous faire entendre ces mélodies qui témoignent de l’universalité et de la proximité de la Dame de tous les peuples.

C’est toujours avec la ligne de la qualité et de la diversité que nous vous invitons à ce moment musical dédié à Marie. Nous serions heureux de vous y retrouver.

Direction Marie-Kikou Guichaoua 0 .

27 rue de la Paix Dambach-la-Ville 67650 Bas-Rhin Grand Est +33 6 30 03 92 57 famille.zaepffel@gmail.com

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English :

With songs from Corsica, Kenya and China, the A Choeur Battant vocal ensemble will be celebrating the Virgin Mary in May.

L’événement A coeur battant Dambach-la-Ville a été mis à jour le 2026-04-25 par Office de tourisme du pays de Barr