Amours Les rias 2026 Cour du Domaine de La Porte Neuve Riec-sur-Bélon
vendredi 28 août 2026 · Cour du Domaine de La Porte Neuve · Riec-sur-Bélon
Informations pratiques
Riec-sur-Bélon
Amours Les rias 2026
Cour du Domaine de La Porte Neuve 25 Porte Neuve Riec-sur-Bélon Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-28 11:33:00
fin : 2026-08-29
Date(s) :
2026-08-28
Le point de départ est une question voulez-vous qu’on s’aime ? De cette question en découle une autre comment on fait ? Puis d’autres de plus en plus sensibles…
Deux êtres, drôles et fragiles, avancent ensemble, reliés par un élastique souple et incassable. Entre cirque chorégraphique et musique live, Amours explore les multiples visages du lien ce qu’il nourrit, ce qu’il entrave, ce qu’il révèle de tendre, de grave ou de joyeux. Huit tableaux sensibles et poétiques pour interroger, avec humour et délicatesse, notre manière d’aimer. .
Cour du Domaine de La Porte Neuve 25 Porte Neuve Riec-sur-Bélon 29340 Finistère Bretagne
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English :
L’événement Amours Les rias 2026 Riec-sur-Bélon a été mis à jour le 2026-07-04 par OT QUIMPERLE LES RIAS
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