AMOURS THÉÂTRE DE RUE SARRAMÉDAN Cazaunous

Cazaunous

AMOURS THÉÂTRE DE RUE

SARRAMÉDAN Route d’Arguenos Cazaunous Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-18 18:00:00

fin : 2026-06-18

Date(s) :

2026-06-18

Théâtre de rue à Cazaunous !

Amours théâtre de rue, jeudi 18 juin à Cazaunous

Théâtre de rue dès 12 ans 1 h

Les Pronomade(s) vous accueilleront à Sarramédan (route d’Arguenos), avec la complicité des Embusqués, pour vous proposer le spectacle Amours.

Après la représentation, prolongez le moment au comptoir l’occasion d’échanger autour de l’amour(s) avec vos ami·e·s, amant·e·s ou familles choisies, autour d’un élixir… qui sait ?

Mais où est donc passé Éros ? Dans ce duo mêlant théâtre, cirque, petits effets magiques et musique, la Muchmuche Company questionne — avec humour et sensibilité — le (pas si banal) sujet de l’amour, à la suite d’une crise existentielle… .

SARRAMÉDAN Route d’Arguenos Cazaunous 31160 Haute-Garonne Occitanie

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English :

Street theater at Cazaunous!

L’événement AMOURS THÉÂTRE DE RUE Cazaunous a été mis à jour le 2026-04-29 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE