Cazaunous

PRONOMADE(S) AMOURS

COLLINE DE SARRAMÉDAN ROUTE D’ARGUENOS Cazaunous Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-17 19:00:00

fin : 2026-06-17

Date(s) :

2026-06-17

Mais où est donc passé Eros ? Dans ce duo mêlant théâtre, cirque, petits effets magiques et musique, Muchmuche Company questionne le (banal) sujet de l’amour, à la suite d’une crise existentielle.

L’amour, comme outil à se réapproprier et à réinventer chaque jour. L’amour, comme chemin de survie collective. L’amour, loin de l’unique conception romantico-patriarcale… Cette création poétique, drôle et décalée puise son inspiration dans les huit formes d’amour définies par les philosophes grecs antiques et dans les Fragments d’un discours amoureux de Roland Barthes. Comédienne et musicien mélangent les langages artistiques mais ne perdent jamais le fil. Ce spectacle bouscule par sa manière singulière (et pas nunuche !) d’explorer la variété du sentiment amoureux, rendant un bel hommage à ce qui lie l’artiste au public, et inversement.

Gratuit, tous publics à partir de 12 ans. Durée 1h. .

COLLINE DE SARRAMÉDAN ROUTE D’ARGUENOS Cazaunous 31160 Haute-Garonne Occitanie

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English :

Where the hell is Eros? In this duet combining theater, circus, small magical effects and music, Muchmuche Company questions the (banal) subject of love, following an existential crisis.

L’événement PRONOMADE(S) AMOURS Cazaunous a été mis à jour le 2026-04-15 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE