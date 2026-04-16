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Amuse-bouche Bonneval

Amuse-bouche Bonneval

Amuse-bouche Bonneval samedi 30 mai 2026.

Adresse : 72 Rue de Chartres

Ville : 28800 Bonneval

Département : Eure-et-Loir

Début : samedi 30 mai 2026

Fin : samedi 30 mai 2026

Heure de début : 15:00:00

Tarif : Gratuit

Bonneval

Amuse-bouche

72 Rue de Chartres Bonneval Eure-et-Loir

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 15:00:00
fin : 2026-05-30

Date(s) :
2026-05-30

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72 Rue de Chartres Bonneval 28800 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 47 70 46 

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English :

L’événement Amuse-bouche Bonneval a été mis à jour le 2026-04-16 par OT DU BONNEVALAIS

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