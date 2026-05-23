Bonneval

Balade nocturne en bateau électrique

Promenade de la Grève Bonneval Eure-et-Loir

Tarif : 23 – 23 – EUR

23

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 22:30:00

fin : 2026-09-12

Date(s) :

2026-05-23

À partir du samedi 23 mai et jusqu’au samedi 12 septembre, la Capitainerie de Bonneval vous invite tous les samedis à vivre une expérience unique au fil de l’eau avec ses balades nocturnes en bateaux électriques.

À la tombée de la nuit, laissez-vous porter au cœur de la cité médiévale illuminée et découvrez autrement les charmes de la Petite Venise de Beauce. Au fil des canaux, les lumières révèlent les façades, les ponts et le patrimoine de Bonneval à travers de magnifiques scénographies qui transforment la ville en un véritable décor féerique.

Dans une ambiance paisible et immersive, ces promenades offrent un moment privilégié pour admirer les reflets des illuminations sur l’eau et profiter d’une découverte originale et poétique du centre historique. Une sortie incontournable de l’été, à partager en famille ou entre amis. 23 .

Promenade de la Grève Bonneval 28800 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 6 22 91 63 82

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English :

From Saturday May 23 to Saturday September 12, the Bonneval Harbour Master?s Office invites you every Saturday to enjoy a unique experience on the water with its night-time electric boat trips.

L’événement Balade nocturne en bateau électrique Bonneval a été mis à jour le 2026-05-19 par OT DU BONNEVALAIS