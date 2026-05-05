Amuse-bouche slave, Cinéma Bonne Garde, Nantes

Amuse-bouche slave Dimanche 10 mai, 15h00 Cinéma Bonne Garde Loire-Atlantique

2 séances : 8 € / 1 séance : 4 à 6 € / apéritif : prix libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-10T15:00:00+02:00 – 2026-05-10T20:00:00+02:00

Fin : 2026-05-10T15:00:00+02:00 – 2026-05-10T20:00:00+02:00

Venez déguster deux films slaves, un avant-goût du festival slave qui s’organise pour l’année prochaine ! Explorez des idées pour le programme, prenez un verre et testez des spécialités en écoutant de la musique… tout ça dans l’ambiance de ces trois pays riches en découvertes !

Tarif spécial pour toute l’après-midi, apéro prix libre.

Cinéma Bonne Garde 20 rue Frère Louis 44200 NANTES Nantes 44200 Nantes Sud Loire-Atlantique Pays de la Loire https://cinemalebonnegarde.com/FR/9/cinema-bonne-garde-nantes.html https://www.facebook.com/cinema.bonnegarde/;https://www.instagram.com/cinebonnegarde [{« type »: « link », « value »: « https://cinemalebonnegarde.com/ »}] Salle de cinéma de environ 300 places

Taille de l’écran : 4.33m de haut et 9.80m de large – en vélo :

un parking vélo est à votre disposition devant l’entrée du cinéma

deux stations de Naolib vélo en libre service sont localisées à proximité du cinéma : station Pirmil et station Saint Jacques

– en transports en commun (Naolib) :

Tram : L2 et L3 station Pirmil

Chronobus : C4 et C9 arrêt Pirmil

Bus : Lignes 27, 28, 36, 38 arrêt Pirmil Ligne 42 arrêt Saint Jacques

Amuse-bouche slave est un événement organisé par 3 associations : Cześć Nantes-Pologne, Tryzub Ukraine et AFTN Tchèque.