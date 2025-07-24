Anâssor La Filature Saison Culturelle Théâtre Monsigny Boulogne-sur-Mer

Anâssor La Filature Saison Culturelle Théâtre Monsigny

Rue Monsigny Boulogne-sur-Mer Pas-de-Calais

Début : 2026-02-11

fin : 2026-02-11

2026-02-11

MUSIQUE // CONCERT GOURMAND // Avec Julien Lahaye & Sajad Kiani

Julien Lahaye et Sajad Kiani proposent ici une conversation musicale et poétique. Une improvisation selon les codes de l’Art persan, comme une allégorie de ce que sont pour nous ces éléments qui nous composent, nous entourent et nous questionnent. Iquaî (science des rythmes) et Hâl (état de grâce), nourrissent ce parcours et nous emportent.

Lieu Foyer du Théâtre

Durée 1h

Spectacle pour les 10 ans et +

Gratuit sur réservation

BILLETTERIE EN LIGNE

A LA BOUTIQUE BILLETTERIE DU THEATRE MONSIGNY

Juillet et août ouvert du lundi au vendredi de 14h à 18h

De septembre à juin Ouvert du mardi au vendredi de 14h à 18h et le samedi de 10h à 13h et de 14h à 18h .

Rue Monsigny Boulogne-sur-Mer 62200 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 87 37 15

