Anatomie d’un pardon d’exception : la Grande Troménie de Locronan, Église Saint-Ronan, Locronan

Informations pratiques

Anatomie d’un pardon d’exception : la Grande Troménie de Locronan 19 et 20 septembre Église Saint-Ronan Finistère

accueil et animations en continu

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Pour qui s’intéresse aux pardons, la Grande troménie de Locronan est une référence incontournable ! Profitez de l’étude d’Inventaire actuellement en cours pour en décrypter l’histoire et le fonctionnement : quels sont les objets processionnés ? Que deviennent-ils le reste de l’année ? Pourquoi sortir des statues pour les placer dans des huttes ? Photographies, témoignages, ateliers famille, et un « café des passionnés »…

Tout le week-end, accueil et animations en continu 10h-18h

– Stand Inventaire du patrimoine

– Médiation volante autour des objets de la Grande Troménie (bannières, statues, reliquaire de saint Ronan, cloche de saint Ronan etc.)

– Présentation de films d’archive et de photographies de la Grande Troménie

– Écoute au casque de capsules audio sur la Grande Troménie

– Jeu de chasse aux détails photographiques.

Dimanche, café des passionnés 10h-11h30

Église Saint-Ronan 2 Pl. de l’Église, 29180 Locronan, France Locronan 29180 Finistère Bretagne L’église actuelle a été édifiée entre 1430 et 1480 grâce aux dons des ducs de Bretagne Jean V, Pierre II et François II, à l’emplacement de la chapelle du prieuré dépendant de l’abbaye Sainte-Croix de Quimperlé, fondé en 1031 par le comte de Cornouaille Alain Caignard. La présence du maître tailleur de pierre Pierre Le Goaraguer en 1485 est attestée : il a participé à la construction de la cathédrale de Quimper entre 1477 et 1479. L’édifice voûté (longueur : 36 m ; largeur : 16 m) , présente une grande unité de style. Le volume général présente un jeu de masses compactes, avec un décalage au milieu dû au relief. Le vaisseau suit la pente du terrain, montant vers le chevet, avec un palier très marqué par un pignon au milieu de la nef, ponctué par un clocheton ajouré à flèche. L’accès à l’église s’effectue par deux porches : le premier, ample, s’applique à la façade occidentale (espace voûté d’ogives ouvert d’une arcade en plein-cintre) ; le second, plus modeste se trouve au droit de la seconde travée au nord (deux arcades en arc brisé festonné). Une tour massive (hauteur : 30, 50 m) , percée de longues ouvertures aux ébrasements très moulurés, s’élève au-dessus de la première travée. La voûte haute de celle-ci fut détruite par la chute de la flèche en 1808. Elle présente actuellement une couverture domicale posée sur la base octogonale de la flèche. De plan rectangulaire, la nef obscure à six travées barlongues, voûtée sur croisées d’ogives à liernes, est marquée en son milieu par un arc diaphragme supportant le pignon de liaison, et par un emmarchement relativement important. Le choeur, à chevet plat, est orné d’un fenestrage flamboyant à six lancettes. La sacristie attenante au nord, porte sur ses clefs de voûte, les armes de G. de la Villeblance, prieur en 1443.

Pour qui s’intéresse aux pardons, la Grande troménie de Locronan est une référence incontournable

© Région Bretagne, Inventaire du patrimoine