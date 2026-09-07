Visite libre du Musée Charles Daniélou, Musée Charles Daniélou, Locronan

Informations pratiques

Visite libre du Musée Charles Daniélou 18 – 20 septembre Musée Charles Daniélou Finistère

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T09:00:00+02:00 – 2026-09-18T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T13:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Venez découvrir le musée Charles Daniélou à l’occasion des Journées européennes du patrimoine : entrée gratuite pour l’ensemble des salles d’exposition, dont les peintures et objets d’art retracent l’histoire de Locronan et la relation privilégiée de la commune et du Finistère aux peintres du début du XXe siècle.

Musée Charles Daniélou Place de la Mairie, 29180 Locronan Locronan 29180 Finistère Bretagne 0298518080 https://www.locronan-tourisme.bzh/musee-art-et-histoire-locronan/ https://pop.culture.gouv.fr/notice/merimee/PA00090095 Musée municipal de Locronan. Le musée Charles Daniélou conserve une collection de peinture, d’objets techniques et d’art illustrant l’histoire du territoire locronanais.

Venez découvrir le musée Charles Daniélou à l’occasion des Journées européennes du patrimoine : entrée gratuite pour l’ensemble des salles d’exposition, dont les peintures et objets d’art retracent…

©Jean-Marie Pré – Ville de Locronan